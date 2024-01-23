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"Рамштайн-18" начался. Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету, началось сегодня, 23 января. Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с речью на мероприятии в ходе участия онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны США.

Глава оборонного ведомства Штатов призвал участников "Рамштайна" предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

"Путин продолжает жертвовать потрясающим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных", - говорится в его заявлении.

Также глава Пентагона отметил, что страны-союзники не должны "колебаться в нашей поддержке Украины".

"Рамштайн-18"

Ранее сообщалось, что новая встреча Контактной группы по обороне Украины была анонсирована накануне в Пентагоне. В частности, министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым и по итогам переговоров сообщил - следующий "Рамштайн" союзники проведут 23 января.

Остин еще раз повторил, что США и международная коалиция из примерно 50 стран "остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии".

Каким был предыдущий "Рамштайн"

 

Предыдущее заседание состоялось 22 ноября 2023 года. Особенностью 17-го "Рамштайна" было то, что в нем впервые принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он проинформировал западных союзников о ситуации на фронте и также поблагодарил за помощь Украину.

Также на "Рамштайне-17" страны-партнеры объявили о новых пакетах военной помощи для Украины.

В них вошли боеприпасы, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, дроны и новые мощности для противовоздушной обороны. Вместе с тем была создана коалиция развития ПВО - ее лидерами стали Германия и Франция.

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