Рамос забив "Інтеру", потужний старт "Рівер Плейта" та перша перемога Африки на клубному ЧС
На клубному Мундіалі, що проходить в США, відбулися стартові поєдинки в квартетах E та F. Зокрема, перший матч після провалу в фіналі ЛЧ провів міланський "Інтер".
Подробиці – в огляді РБК-Україна.
Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 1-й тур
Група Е
"Рівер Плейт" (Аргентина) – "Урава Ред Даймондс" (Японія) – 3:1
Голи: Колідіо, 12, Дріуссі, 48, Меза, 73 – Мацуо, 58
"Монтеррей" (Мексика) – "Інтер" (Італія) – 1:1
Голи: Рамос, 25 – Мартінес, 42
Група F
"Флуміненсе" (Бразилія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 0:0
"Ульсан" (Південна Корея) – "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка) – 0:1
Гол: Рейнерс, 36
Як пройшли матчі
У квартеті Е аргентинський "Рівер Плейт" напрочуд легко переграв чинного переможця азійської Ліги чемпіонів – японську "Ураву Ред Даймондз" (3:1). Погляди уболівальників були прикуті до 17-річного нападника аргентинців Мастантуоно, якого нещодавно підписав мадридський "Реал". Але юна зірка, після активного початку, нічим себе не проявив. Втім, у "Рівера" й без нього було кому забивати.
Другий матч – "Монтеррей" – "Інтер" був цікавий тим, що в складі мексиканців вийшов легендарний іспанець Рамос. А міланський клуб вперше зіграв під керівництвом нового наставника – Крістіана Ківу.
Мексиканці відкрили рахунок саме завдяки точному удару головою у виконанні Рамоса. Італійцям вдалося вирівняти становище зусиллями Мартінеса. Переможця в матчі так і не виявили.
Учасники групи F на чотирьох відзначилися лише одним голом. Бразильський "Флуміненсе" та німецька "Боруссія" Д провели непогане якісне протистояння, проте без голів.
У паралельному поєдинку південнокорейський "Ульсан" та "Мамелоді Сандаунз" з Південної Африки грали за майже порожніх трибун. Мінімальну перемогу здобули африканці. Ще двічі арбітри скасовували їхні голи після втручання ВАР.
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