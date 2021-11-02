Рамочное соглашение с США открывает большие возможности для украинской разведки, - ГУР

В Минобороны прокомментировали сотрудничество в оборонной сфере между Украиной и США. Там считают, что выполнение рамочного соглашения со Штатами открывает большие возможности для модернизации украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как отметил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, разработка дорожной карты для реализации положений, подписанного в августе в Вашингтоне рамочного соглашения в оборонной сфере между Украиной и США, является приоритетом для всех аналитических подразделений ВСУ и национальной безопасности в целом.

"Мы должны идти в ногу с современным миром и очень быстро перенимать и усваивать все инновации для укрепления обороны нашего государства, именно поэтому разработка дорожной карты для выполнения рамочного соглашения с США в оборонной сфере способна стать таким модернизационным планом, аналогов которого на протяжении всех лет Независимости в Украине еще не существовало", - отметил Буданов.

По его словам, опыт проведения специальных операций, это то, что надо перенимать от США как для модернизации ЗСУ, так и для дальнейшей евроатлантической интеграции нашего государства и общества в оборонной сфере

"Вполне очевидно, что выполнение рамочного соглашения с США открывает большие возможности для модернизации украинской разведки", - подытожил Буданов.