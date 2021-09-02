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Минобороны и Пентагон подписали рамочное соглашение о партнерстве: что оно предусматривает

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 16:06
Минобороны и Пентагон подписали рамочное соглашение о партнерстве: что оно предусматривает Фото: министр обороны Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин подписали соглашение (фото president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Украины и Пентагон подписали рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Это является важнейшим базовым документом, который создает возможности для усиления сотрудничества между Украиной и США в сфере обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подписанное соглашение имеет целью сосредоточение безопасности помощи США для противодействия российской агрессии и возвращения оккупированных территорий Украины.

"Благодаря партнерскому сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки мы получим новые действенные, в том числе ресурсные, инструменты для развития мощных и современных Вооруженных сил Украины", - пояснили в Минобороны.

В министерстве добавили, что соглашение также создает возможности для поддержки со стороны США в проведении реформ в сфере обороны, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО.

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Пентагон Министерство обороны Украины
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