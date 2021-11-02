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Рамкова угода з США відкриває великі можливості для української розвідки, - ГУР

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 09:50
Рамкова угода з США відкриває великі можливості для української розвідки, - ГУР Фото: рамкова угода з США відкриває великі можливості для української розвідки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони прокоментували співпрацю в оборонній сфері між Україною та США. Там вважають, що виконання рамкової угоди зі Штатами відкриває великі можливості для модернізації української розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР Міноборони.

Як зазначив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, розробка дорожньої карти для реалізації положень, підписаної в серпні у Вашингтоні рамкової угоди в оборонній сфері між Україною та США, є пріоритетом для всіх аналітичних підрозділів ЗСУ та системи національної безпеки загалом.

"Ми повинні йти в ногу з сучасним світом і дуже швидко переймати та засвоювати всі інновації для зміцнення оборони нашої держави, саме тому розробка дорожньої карти для виконання рамкової угоди зі США в оборонній сфері здатна стати таким модернізаційним планом, аналогів якого впродовж усіх років Незалежності в Україні ще не існувало", - зазначив Буданов.

За його словами, досвід проведення спеціальних операцій, це те, що треба переймати від США як для модернізації ЗСУ, так і для подальшої євроатлантичної інтеграції нашої держави й суспільства в оборонній сфері

"Цілком очевидно, що виконання рамкової угоди зі США відкриває також великі можливості для модернізації української розвідки", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та Пентагон підписали рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Це є найважливішим базовим документом, який створює можливості для посилення співпраці між Україною та США у сфері оборони.

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