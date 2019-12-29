В рамках обмена освобождены 12 украинских военных: список

В рамках обмена пленными освобождены 12 украинских военных. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своем Telegram-канале.

Боевики освободили в рамках обмена:

Сергея Иванчука - майора ВСУ. Он попал в плен группировки "ЛНР" вместе со своим подчиненным, сержантом Иваном Деев. Боевики обвинили украинских военных в терроризме и "приговорили" на 20 лет заключения.

Юрия Евтушка - военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады, жителя Любомль. Он попал в плен в конце мая 2018 вместе с напарником Яковом Веремейчиком.

Ивана Деева,

Романа Фурсова,

Богдана Панюшенко,

Сергея Глондара,

Александра Коренькова,

Василия Жемелинского,

Владимира Воскобойника,

Бориса Пундора,

Кима Доланова,

Александра Геймура.

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