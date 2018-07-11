У рамках мінської платформи треба напрацювати пропозиції щодо перехідного правосуддя, - нардеп

При напрацюванні необхідно врахувати найкращий досвід, зокрема Колумбії

Необхідно напрацювати пропозиції щодо перехідного правосуддя у рамках мінської платформи. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради України під час ранкового пленарного засідання парламенту.

За словами замголови ВР, є країни із досвідом перехідного правосуддя, який може бути дуже корисний для України, наприклад, досвід Колумбії.

"Ми у рамках мінської платформи… ознайомилися з надзвичайно цікавим досвідом перехідного правосуддя, яке було запроваджено в Колумбії. Нам також важливо вивчати досвід Хорватії та інших країн щодо мілітаризації окупованого РФ Криму", - зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що колумбійський досвід перехідного правосуддя цікавий тим, що до амністії були залучені ті, хто визнав провину.

"Люди, які підпадають під амністію, повинні не просто скласти зброю, а дати гарантії, що ніколи в житті більше не візьмуться за зброю… (Ще один аспект, - ред.) обов’язкова виплата репарацій жертвам. У Колумбії був створений єдиний реєстр жертв. Важливо, що ті, хто визнали провину, отримують згідно перехідного правосуддя, від 5 до 8 років покарання замість 20-30 років", - поінформувала нардеп.

Парламентар зазначила, що необхідно врахувати найкращий досвід при напрацюванні пропозицій щодо перехідного правосуддя.

"У рамках мінської платформи з колегами маємо напрацювати пропозиції щодо перехідного правосуддя. Бойовики та сепаратисти, які здійснили злочини, мають знати, що ми працюємо над тими пунктами, за якими відповідальність обов’язково буде! Ми врахуємо найкращий досвід", - запевнила замголови парламенту.

Крім того, Геращенко поінформувала, що Росія до сих пір не відповіла на ініціативу України щодо передачі 36 росіян, які здійснили злочини, в обмін на кремлівських в’язнів.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко у минулому році зазначав, що на окупованому Донбасі не може бути загальної амністії.