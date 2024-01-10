В рамках "єВідновлення" заброньовано кошти на виплату по першим 500 житлових сертифікатам, - Шуляк

Всього, за її словами, сьогодні заяви на компенсацію за знищене житло подали 8395 українських родин. 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходяться в обробці.

Позитивне рішення, результатом якого є формування житлового сертифікату, отримали 2027 заявників. Загальна сума сформованих житлових сертифікатів склала вже понад 3,6 млрд гривень.

Як отримати компенсацію від держави за зруйноване житло

Подати повідомлення про зруйноване житло в застосунку чи на порталі "Дія";

Подати заяву на виплату за зруйноване житло через "Дію", ЦПАП або у нотаріуса;

Дочекатися рішення комісії при органі місцевого самоврядування - максимальний термін розгляду заяви складає 30 днів;

Якщо рішення позитивне, у застосунку "Дія" з‘явиться житловий сертифікат.

"Сформований житловий сертифікат означає для вас, що заяву на компенсацію знищеного житла схвалено і призначено точну суму компенсації, на яку можна придбати нове. В середньому, по одному житловому сертифікату компенсація становить 2 млн гривень. Сума визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 від 30 травня 2023 року і враховує загальну площу житла, помножену на середньозважену вартість 1 кв. метру житла", - розповіла Шуляк.

Хто має право на отримання житлового сертифікату

Компенсацію за знищене житло у вигляді житлового сертифікату можуть отримати громадяни, чиє житло будо вщент зруйновано внаслідок російської збройної агресії, тобто не підлягає відновленню.

Якщо ваше житло пошкоджено, але підлягає відновленню, держава за програмою "єВідновлення" виділить вам кошти на його ремонт. Зараз діє два етапи таких компенсацій:

кошти на дрібний терміновий ремонт (до 200 тис. гривень)

кошти на капітальний ремонт (до 500 тис. гривень)

Однак у програми є низка обмежень для низки категорій громадян. Так, не можуть претендувати на компенсацію:

особи, які допомагали окупантам;

підсанкційні особи;

громадяни, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України”.

Як скористатись сертифікатом

Отримавши сертифікат в "Дію", власник зруйнованої оселі може планувати придбання нової домівки. Щоб скористатись сертифікатом, потрібно:

Обрати собі нове житло - квартиру або навіть кімнату у гуртожитку на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті України, або інвестицію у квартиру на етапі будівництва;

Домовитись з продавцем про покупку і перед укладанням угоди купівлі - продажу забронювати кошти на це у застосунку "Дія". Для цього треба натиснути на кнопку "Забронювати кошти" в застосунку Дія. З моменту бронювання коштів у власника сертифіката "єВідновлення" є 30 днів, щоб провести відповідну угоду купівлі-продажу;

Після підтвердження бронювання коштів в "Дії", потрібно звернутись до нотаріуса, який підтвердить відмову від права власності на знищену нерухомість та оформить угоду купівлі-продажу нової. Оформити її можуть лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ);

Після підписання угоди купівлі-продажу заброньовані кошти протягом 5 днів надійдуть на рахунок продавця майна.

Станом на сьогодні, зазначила Шуляк, кошти на купівлю нових домівок забронювали вже 508 родин, а загальна сума бронювань перетнула відмітку в 1,1 млрд гривень.

"Більше того, перший житловий сертифікат "єВідновлення" вже навіть погашено - родина з Гостомеля, яка обрала для себе нову домівку в Бучі, уклала відповідну угоду і кошти, передбачені її сертифікатом, вже надійшли на рахунок продавця”, - пояснила вона.