В рамках "єВідновлення" заброньовано кошти на виплату по першим 500 житлових сертифікатам, - Шуляк

Станом на 10 січня перші 10 житлових сертифікатів в рамках "єВідновлення" українці вже використали, ще 508 власників відповідних сертифікатів кошти на придбання нового житла забронювали, а два житлових сертифікати навіть погашено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
Всього, за її словами, сьогодні заяви на компенсацію за знищене житло подали 8395 українських родин. 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходяться в обробці.
Позитивне рішення, результатом якого є формування житлового сертифікату, отримали 2027 заявників. Загальна сума сформованих житлових сертифікатів склала вже понад 3,6 млрд гривень.
"Сформований житловий сертифікат означає для вас, що заяву на компенсацію знищеного житла схвалено і призначено точну суму компенсації, на яку можна придбати нове. В середньому, по одному житловому сертифікату компенсація становить 2 млн гривень. Сума визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 від 30 травня 2023 року і враховує загальну площу житла, помножену на середньозважену вартість 1 кв. метру житла", - розповіла Шуляк.
Компенсацію за знищене житло у вигляді житлового сертифікату можуть отримати громадяни, чиє житло будо вщент зруйновано внаслідок російської збройної агресії, тобто не підлягає відновленню.
Якщо ваше житло пошкоджено, але підлягає відновленню, держава за програмою "єВідновлення" виділить вам кошти на його ремонт. Зараз діє два етапи таких компенсацій:
Однак у програми є низка обмежень для низки категорій громадян. Так, не можуть претендувати на компенсацію:
Отримавши сертифікат в "Дію", власник зруйнованої оселі може планувати придбання нової домівки. Щоб скористатись сертифікатом, потрібно:
Станом на сьогодні, зазначила Шуляк, кошти на купівлю нових домівок забронювали вже 508 родин, а загальна сума бронювань перетнула відмітку в 1,1 млрд гривень.
"Більше того, перший житловий сертифікат "єВідновлення" вже навіть погашено - родина з Гостомеля, яка обрала для себе нову домівку в Бучі, уклала відповідну угоду і кошти, передбачені її сертифікатом, вже надійшли на рахунок продавця”, - пояснила вона.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.