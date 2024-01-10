В рамках "єВідновлення" забронированы средства в рассрочку по первым 500 жилищным сертификатам, - Шуляк

Всего, по ее словам, сегодня заявления на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке.

Позитивное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сложившихся жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд. гривен.

Как получить компенсацию от государства за разрушенное жилье

Представить сообщение о разрушенном жилье в приложении или на портале "Дія";

Подать заявление на выплату разрушенного жилья через "Дію", ЦПАП или у нотариуса;

Дождаться решения комиссии при органе местного самоуправления – максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней;

Если решение положительное, в приложении "Дія" появится жилищный сертификат.

"Сформированный жилищный сертификат означает для вас, что заявление на компенсацию уничтоженного жилья одобрено и назначена точная сумма компенсации, на которую можно приобрести новое. В среднем по одному жилому сертификату компенсация составляет 2 млн гривен. Сумма определяется в соответствии с Постановлением Кабмина №600 от 30 мая 2023 года и учитывает общую площадь жилья, умноженную на средневзвешенную стоимость 1 кв. метра жилья", - рассказала Шуляк.

Кто имеет право на получение жилищного сертификата

Компенсацию за уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата могут получить граждане, чье жилье было полностью разрушено в результате российской вооруженной агрессии, то есть не подлежит восстановлению.

Если ваше жилье повреждено, но подлежит восстановлению, государство по программе "єВідновлення" выделит вам средства на его ремонт. Сейчас действуют два этапа таких компенсаций:

средства на мелкий срочный ремонт (до 200 тыс. гривен)

средства на капитальный ремонт (до 500 тыс. гривен)

Однако у программы есть ряд ограничений для ряда категорий граждан. Да, не могут претендовать на компенсацию:

лица, помогавшие оккупантам;

подсанкционные лица;

граждане, у которых судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины”.

Как воспользоваться сертификатом

Получив сертификат в "Дії", владелец разрушенного дома может планировать приобретение нового дома. Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:

Выбрать новое жилье - квартиру или даже комнату в общежитии на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины, или инвестицию в квартиру на этапе строительства;

Договориться с продавцом о покупке и перед заключением сделки купли - продажи забронировать средства на это в приложении "Дія". Для этого нужно нажать кнопку "Забронировать средства" в приложении "Дія". С момента бронирования средств у владельца сертификата "єВідновлення" есть 30 дней, чтобы провести соответствующее соглашение купли-продажи;

После подтверждения бронирования средств в "Дії" нужно обратиться к нотариусу, который подтвердит отказ от права собственности на уничтоженную недвижимость и оформит сделку купли-продажи новой. Оформить ее могут только нотариусы, которые имеют доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ);

После заключения сделки купли-продажи забронированные средства в течение 5 дней поступят на счет продавца имущества.

По состоянию на сегодня, отметила Шуляк, средства на покупку новых домов забронировали уже 508 семей, а общая сумма бронирований пересекла отметку в 1,1 млрд гривен.

"Более того, первый жилищный сертификат "єВідновлення" уже даже погашен - семья из Гостомеля, выбравшая для себя новый дом в Буче, заключила соответствующее соглашение и средства, предусмотренные его сертификатом, уже поступили на счет продавца", - пояснила она.