В рамках "єВідновлення" забронированы средства в рассрочку по первым 500 жилищным сертификатам, - Шуляк

По состоянию на 10 января первые 10 жилищных сертификатов в рамках "єВідновлення" украинцы уже использовали, еще 508 владельцев соответствующих сертификатов средства на приобретение нового жилья забронировали, а два жилых сертификата даже погашены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
Всего, по ее словам, сегодня заявления на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке.
Позитивное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сложившихся жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд. гривен.
"Сформированный жилищный сертификат означает для вас, что заявление на компенсацию уничтоженного жилья одобрено и назначена точная сумма компенсации, на которую можно приобрести новое. В среднем по одному жилому сертификату компенсация составляет 2 млн гривен. Сумма определяется в соответствии с Постановлением Кабмина №600 от 30 мая 2023 года и учитывает общую площадь жилья, умноженную на средневзвешенную стоимость 1 кв. метра жилья", - рассказала Шуляк.
Компенсацию за уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата могут получить граждане, чье жилье было полностью разрушено в результате российской вооруженной агрессии, то есть не подлежит восстановлению.
Если ваше жилье повреждено, но подлежит восстановлению, государство по программе "єВідновлення" выделит вам средства на его ремонт. Сейчас действуют два этапа таких компенсаций:
Однако у программы есть ряд ограничений для ряда категорий граждан. Да, не могут претендовать на компенсацию:
Получив сертификат в "Дії", владелец разрушенного дома может планировать приобретение нового дома. Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:
По состоянию на сегодня, отметила Шуляк, средства на покупку новых домов забронировали уже 508 семей, а общая сумма бронирований пересекла отметку в 1,1 млрд гривен.
"Более того, первый жилищный сертификат "єВідновлення" уже даже погашен - семья из Гостомеля, выбравшая для себя новый дом в Буче, заключила соответствующее соглашение и средства, предусмотренные его сертификатом, уже поступили на счет продавца", - пояснила она.
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