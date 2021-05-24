В рамках "Большой стройки" на ВДНХ начинается создание современного урбан-парка

Здесь обустроят бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса.

Отмечается, что урбан-парк на ВДНХ - это пространство, которое будет предназначено для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий.

"Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур, реализовывать спортивные проекты и медийные мероприятия, которые помогут создать в спортивном кластере ВДНХ уникальную живую атмосферу", - говорится в сообщении.

Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами.

"Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине. Круто, что государство, в частности Президент, поддерживает такие стратегически важные объекты. Тем более что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне", - отметил Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Создание для украинцев широких возможностей для занятий спортом предусмотрено в национальной программе "Здоровая Украина", инициированной Президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, создание масштабных спортивных объектов уже второй год происходит по всей Украине и в рамках президентской программы развития инфраструктуры "Большая стройка".

Финальную концепцию спортивного кластера ВДНХ представят в июне этого года. Сейчас все желающие могут ознакомиться с мастер-планом урбан-парка и оставить команде разработчиков свои отзывы и пожелания по ссылке.

Будущий урбан-парк - это часть концепции спортивного кластера, который появится на ВДНХ. Его разработкой занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНХ, литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.

Концепцию урбан-парка разрабатывает команда Street Culture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур с Urban Reform - Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Подготовительные работы по созданию парка на ВДНХ начнутся уже 28 мая.