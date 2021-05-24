У рамках "Великого будівництва" на ВДНГ починається створення сучасного урбан-парку

Тут облаштують бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту й паркуру, клаймбінгу, доріжки для бігу, дитячі урбан-локації та столи для тенісу.

Зазначається, що урбан-парк на ВДНГ - це простір, що буде призначений для занять спортом, зокрема вуличними культурами, та проведення заходів.

"Крім тренувань, в урбан-парку планують регулярно проводити батли та джеми вуличних культур, реалізовувати спортивні проекти та медійні заходи, які допоможуть створити у спортивному кластері ВДНГ унікальну живу атмосферу", - йдеться у повідомленні.

Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, який об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України разом з відомими атлетами, артистами та різноманітними командами.

"Упевнений, що проет стане прикладом та драйвером цілої галузі в Україні. Круто, що держава, зокрема президент, підтримує такі стратегічно важливі об'єкти. Тим паче що засади молодіжної політики тепер закріплено на законодавчому рівні", - зазначив Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України".

Створення для українців широких можливостей для занять спортом передбачене у національній програмі "Здорова Україна", ініційованій Президентом Володимиром Зеленським. Крім того, створення масштабних спортивних об'єктів уже другий рік відбувається по всій Україні і в рамках президентської програми розвитку інфраструктури "Велике будівництво".

Фінальну концепцію спортивного кластера ВДНГ представлять у червні цього року. Зараз усі бажаючі можуть ознайомитись із майстер-планом урбан-парку та залишити команді розробників свої відгуки й побажання за посиланням.

Майбутній урбан-парк - це частина концепції спортивного кластера, що з’явиться на ВДНГ. Його розробленням займається компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом зі співавтором концепції розвитку ВДНГ, литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом.

Концепцію урбан-парку розробляє команда Street Culture під керівництвом Єгора Матюхіна та архітектори вуличних культур з Urban Reform - Олександра Нарижна і Анастасія Палій. Підготовчі роботи зі створення парку на ВДНГ розпочнуться вже 28 травня.