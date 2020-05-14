В рамках "Большой стройки" президента идет ремонт дорог в Запорожской области, - Голик

В Запорожской области активными темпами ремонтируют дороги в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским. Об этом написал Юрий Голик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

В частности, по словам Голика, ремонтируются трассы Н-30 Васильевка – Бердянск и трасса М-18 Харьков - Запорожье - Симферополь - Ялта.

На трассе Н-30 Васильевка – Бердянск идет ремонт на участках 89–112 километров ( возле села Зеленовка), 32-55 километров ( возле города Токмак) и 55-89 километров ( возле села Панфиловка).

Также начат активный капитальный ремонт на участке 323-349 километров трассы М-18 Харьков - Запорожье - Симферополь - Ялта.

Голик добавил, что 122,9 км дороги М-18 в Запорожской области планируется обновить уже в этом году. Из-за недостаточного финансирования в предыдущие годы, дорога международного значения в проездном состоянии содержалась только за счет эксплуатационного содержания.

"Сейчас работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся на участке автодороги М-18, которая проходит по территории Васильевского района, общей протяженностью 26,4 км. Работы были начаты 30 апреля 2020 г. По состоянию на 14 мая 2020 года, проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия - 7 км, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия - 4,8 км", - сообщил Голик.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) выдала разрешение на строительство мостов в Запорожье. Для этого долгостроя в Запорожье была актуализирована проектная документация, проведены торги в ProZorro, найдено финансирование, смонтирован завод, завезена вся техника.