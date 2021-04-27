В рамках "Большой стройки" отремонтируют столько же мостов, сколько за все годы независимости, - эксперт

До 2025 года "Укравтодор" в рамках программы президента "Большая стройка" планирует сделать столько же мостов, сколько сделали за все годы независимой Украины.

Об этом написал политический эксперт Сергей Быков в Facebook.

По его словам, с 1980 по 1989 годы ремонтные работы провели на 1950 мостах, а с 2010 по 2019 - на 314 мостах.

"Ситуация стала налаживаться в 2020 году, когда Володимир Зеленский начал программу "Большая стройка". Всего за один, кризисный ковидный год Укравтодор провел работы на 158 мостах. Из них 98 - это текущий средний ремонт, 43 - капитальный ремонт, а 17 мостов построили и реконструировали", - сообщил Быков.

В частности, самыми примечательными проектами службы за прошлый год стали:

Т-26-06: Маршинский мост через р. Прут, который планировали построить еще с 2008 года;

Р-62: мост через р. Черемош в селе Розтоки (Черновицкая область) - строили с 2008 года;

Т-09-10: мост через Днестр, который начали строить в 1994 году;

Н-09: мост через р. Теребля (Закарпатье) - строили с 2004 года.

В этом году планируют открыть флагманский проект программы - Запорожский мост. В мае откроют мост через Хаджибейский лиман: он обеспечит движение по трем полосам в оба направления - три в Одессу и три в Киев.

По его словам, строительство мостов создает крупные заказы украинской промышленности: мосты строят из украинского бетона и стали, а в производстве всего этого задействованы почти 20 000 человек в разных сферах промышленности и мостового строительства.

За пять лет это должно увеличить рост украинского ВВП на 0,9%.