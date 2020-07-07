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В рамках "Большой стройки" начался ремонт дороги Кропивницкий - Кривой Рог

Новости » Политика     07.07.2020 - 10:13
В рамках "Большой стройки" начался ремонт дороги Кропивницкий - Кривой Рог
Фото: ремонт дорог (facebook.com)

По словам Голика, дорога является - одной из худших в Украине

В Кировоградской области начался ремонт автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог. Работы проводятся в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"В этом году будет отремонтировано как минимум 105 километров этой трассы в Кировоградской и Днепропетровской областях", - написал он.

Голик также отмечает, что трасса считается одной из худших в Украине.

Стоит отметить, что в Кировоградской области работы стартовали на трех участках. В Днепропетровской области дорога Н-23 будет ремонтироваться от границы Кировоградской области до Кривого Рога.

Дорога Н-23 была построена в 1952-55 годах, в 1960-70 годах было проведено переустройство покрытия с доведением до параметров III технической категории. С тех пор ремонт дороги осуществлялся исключительно в рамках эксплуатационного содержания. Проходит по территории Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей. Общая длина - 244,8 км.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что в 2020 году по программе будет восстановлено 60 км трассы национального значения Н-14 Кропивницкий – Николаев. Работы на этом объекте ведутся круглосуточно.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины дорогиБольшая стройкаЮрий ГоликКропивницкая область
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