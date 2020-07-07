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В рамках "Великого будівництва" розпочався ремонт дороги Кропивницький - Кривий Ріг

Новини » Політика     07.07.2020 - 10:13
В рамках "Великого будівництва" розпочався ремонт дороги Кропивницький - Кривий Ріг
Фото: ремонт доріг (facebook.com)

За словами Голика, дорога є - однією з найгірших в Україні

В Кіровоградській області розпочався ремонт автодороги Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг. Роботи проводяться в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"В цьому році буде відремонтовано як мінімум 105 кілометрів цієї траси в Кіровоградській і Дніпропетровській областях", - написав він.

Голик також зазначає, що траса вважається однією з найгірших в Україні.

Варто відзначити, що в Кіровоградській області роботи стартували на трьох ділянках. У Дніпропетровській області дорога Н-23 ремонтуватиметься від кордону Кіровоградської області до Кривого Рогу.

Дорога Н-23 була побудована у 1952-55 роках, у 1960-70 роках було проведено перебудову покриття з доведенням до параметрів III технічної категорії. З того часу ремонт дороги здійснювався виключно в рамках експлуатаційного утримання. Проходить по території Кіровоградської, Дніпропетровської і Запорізької областей. Загальна довжина - 244,8 км.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомляв, що у 2020 році по програмі буде відновлено 60 км траси національного значення Н-14 Кропивницький – Миколаїв. Роботи на цьому об'єкті ведуться цілодобово.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України дорогиВелике будівництвоЮрій ГоликКропивницька область
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