В рамках "Большой стройки" капитально отремонтируют трассу Житомир-Черновцы, - ОГА

Трасса национального значения Н-03 Житомир - Черновцы в Житомирской области в ходе реализации программы президента "Большая стройка" будет капитально отремонтирована и расширена. Активные дорожно-ремонтные работы на дороге уже сейчас ведутся сразу на шести участках.
Об этом сообщает Житомирская ОГА.
В частности, на участке между 52 и 96 км будет проведена реконструкция и капитальный ремонт с расширением проезжей части. Здесь также проведут реконструкцию путепровода и строительство моста через реку Ибр.
Еще один участок протяженностью более 30 километров расположен между городом Чуднов и чертой с Хмельницкой областью.
Параллельно продолжается строительство наземного путепровода над железнодорожными путями в окрестностях Чуднова на участке км 57+058.
Реконструкция ведется также на участке 58+000 - 62+200.
Для безопасности движения на время проведения работ Служба автомобильных дорог Житомирской области организовала объездные маршруты.
В ОГА также напоминают, что в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет продолжен ремонт главного объекта Житомирской области - трассы международного значения М-21.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что до конца 2023 года в Украине планируется полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения.