В рамках "Большой стройки" капитально отремонтируют трассу Житомир-Черновцы, - ОГА

В частности, на участке между 52 и 96 км будет проведена реконструкция и капитальный ремонт с расширением проезжей части. Здесь также проведут реконструкцию путепровода и строительство моста через реку Ибр.

Еще один участок протяженностью более 30 километров расположен между городом Чуднов и чертой с Хмельницкой областью.

Параллельно продолжается строительство наземного путепровода над железнодорожными путями в окрестностях Чуднова на участке км 57+058.

Реконструкция ведется также на участке 58+000 - 62+200.

Для безопасности движения на время проведения работ Служба автомобильных дорог Житомирской области организовала объездные маршруты.

В ОГА также напоминают, что в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет продолжен ремонт главного объекта Житомирской области - трассы международного значения М-21.