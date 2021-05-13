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В рамках "Большой стройки" капитально отремонтируют трассу Житомир-Черновцы, - ОГА

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Житомир, Четверг 13 мая 2021 12:06
В рамках "Большой стройки" капитально отремонтируют трассу Житомир-Черновцы, - ОГА Фото: в этом году капитально отремонтируют трассу Житомир-Черновцы (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Трасса национального значения Н-03 Житомир - Черновцы в Житомирской области в ходе реализации программы президента "Большая стройка" будет капитально отремонтирована и расширена. Активные дорожно-ремонтные работы на дороге уже сейчас ведутся сразу на шести участках.

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

В частности, на участке между 52 и 96 км будет проведена реконструкция и капитальный ремонт с расширением проезжей части. Здесь также проведут реконструкцию путепровода и строительство моста через реку Ибр.

Еще один участок протяженностью более 30 километров расположен между городом Чуднов и чертой с Хмельницкой областью.

Параллельно продолжается строительство наземного путепровода над железнодорожными путями в окрестностях Чуднова на участке км 57+058.

Реконструкция ведется также на участке 58+000 - 62+200.

Для безопасности движения на время проведения работ Служба автомобильных дорог Житомирской области организовала объездные маршруты.

В ОГА также напоминают, что в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет продолжен ремонт главного объекта Житомирской области - трассы международного значения М-21.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что до конца 2023 года в Украине планируется полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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