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В рамках "Великого будівництва" капітально відремонтують трасу Житомир-Чернівці, - ОДА

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Житомир, Четвер 13 травня 2021 12:06
В рамках "Великого будівництва" капітально відремонтують трасу Житомир-Чернівці, - ОДА Фото: цього року капітально відремонтують трасу Житомир-Чернівці (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Траса національного значення Н-03 Житомир - Чернівці в Житомирській області в ході реалізації програми президента "Велике будівництво" буде капітально відремонтована і розширена. Активні дорожньо-ремонтні роботи на дорозі уже зараз ведуться відразу на шести ділянках.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

Зокрема, на ділянці між 52 і 96 км буде проведено реконструкцію і капітальний ремонт з розширенням проїжджої частини. Тут також реконструюють шляхопровід і збудують міст через річку Ібр.

Ще одна ділянка протяжністю понад 30 кілометрів розташована між містом Чуднів та межею із Хмельницькою областю.

Паралельно триває будівництво наземного шляхопроводу над залізничними коліями в околицях Чуднова на ділянці км 57+058.

Реконструкція ведеться також на ділянці 58+000 - 62+200.

Для безпеки руху на час проведення робіт Служба автомобільних доріг Житомирської області організувала об'їзні маршрути.

В ОДА також нагадують, що у 2021 році в рамках "Великого будівництва" буде продовжено ремонт головного об'єкта Житомирщини - траси міжнародного значення М-21.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що до кінця 2023 року в Україні планується повністю відновити всю мережу доріг державного значення.

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