Ракицкий и Тайсон готовы помочь "Шахтеру" в матче против "Лиона"

Фото: Тайсон в матче с "Лионом" в рамках первого тура группы ЛЧ (shakhtar.com)

Оба игрока "Шахтера" вернулись после повреждений

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий и полузащитник донецкого клуба Тайсон вернулись в общую группу и готовятся к игре с французским "Лионом. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2".

Оба футболиста из-за повреждений пропустили матч 18 тура УПЛ с "Мариуполем" (3:0).

В то же время, по отдельной программе продолжают работать защитник Иван Ордец и бразильский полузащитник Дентиньо, который получил повреждение в прошлом туре чемпионата Украины.

Матч 6 тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" состоится 12 декабря на НСК "Олимпийский". Время начала встречи - в 22:00. Победа в этом матче гарантированно выводит "Шахтер" в плей-офф турнира.

Напомним, матч был перенесен в Киев из Харькова.