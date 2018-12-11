Ракицкий и Тайсон готовы помочь "Шахтеру" в матче против "Лиона"

Оба игрока "Шахтера" вернулись после повреждений
Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий и полузащитник донецкого клуба Тайсон вернулись в общую группу и готовятся к игре с французским "Лионом. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2".
Оба футболиста из-за повреждений пропустили матч 18 тура УПЛ с "Мариуполем" (3:0).
В то же время, по отдельной программе продолжают работать защитник Иван Ордец и бразильский полузащитник Дентиньо, который получил повреждение в прошлом туре чемпионата Украины.
Матч 6 тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" состоится 12 декабря на НСК "Олимпийский". Время начала встречи - в 22:00. Победа в этом матче гарантированно выводит "Шахтер" в плей-офф турнира.
Напомним, матч был перенесен в Киев из Харькова.