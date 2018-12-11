ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ракицький і Тайсон готові допомогти "Шахтарю" у матчі проти "Ліона"

Новини » Спорт    11.12.2018 - 14:04
Ракицький і Тайсон готові допомогти "Шахтарю" у матчі проти "Ліона"
Фото: Тайсон у матчі з "Ліоном" в рамках першого туру групи ЛЧ (shakhtar.com)

Обидва гравці "Шахтаря" повернулися після ушкоджень

Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький та півзахисник донецького клубу Тайсон повернулися в загальну групу і готуються до гри з французьким "Ліоном. Про це повідомляє телеканал" Футбол 1/2 ".

Обидва футболісти через ушкодження пропустили матч 18 туру УПЛ з "Маріуполем" (3:0).

У той же час, за окремою програмою продовжують працювати захисник Іван Ордець і бразильський півзахисник Дентіньйо, який отримав пошкодження в минулому турі чемпіонату України.

Матч 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" відбудеться 12 грудня на НСК "Олімпійський". Час початку зустрічі - о 22:00. Перемога в цьому матчі гарантовано виводить "Шахтар" у плей-офф турніру.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Харкова.

Два лідери "Барселони" пропустять матч з "Тоттенхемом" в Лізі чемпіонів Ситуація у Франції нагадує воєнний стан в Харкові, - президент "Ліона"
Новини України Шахтартренировкигрупповой раундЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся