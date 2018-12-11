Ракицький і Тайсон готові допомогти "Шахтарю" у матчі проти "Ліона"

Обидва гравці "Шахтаря" повернулися після ушкоджень
Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький та півзахисник донецького клубу Тайсон повернулися в загальну групу і готуються до гри з французьким "Ліоном. Про це повідомляє телеканал" Футбол 1/2 ".
Обидва футболісти через ушкодження пропустили матч 18 туру УПЛ з "Маріуполем" (3:0).
У той же час, за окремою програмою продовжують працювати захисник Іван Ордець і бразильський півзахисник Дентіньйо, який отримав пошкодження в минулому турі чемпіонату України.
Матч 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" відбудеться 12 грудня на НСК "Олімпійський". Час початку зустрічі - о 22:00. Перемога в цьому матчі гарантовано виводить "Шахтар" у плей-офф турніру.
Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Харкова.