Ракицький і Тайсон готові допомогти "Шахтарю" у матчі проти "Ліона"

Фото: Тайсон у матчі з "Ліоном" в рамках першого туру групи ЛЧ (shakhtar.com)

Обидва гравці "Шахтаря" повернулися після ушкоджень

Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький та півзахисник донецького клубу Тайсон повернулися в загальну групу і готуються до гри з французьким "Ліоном. Про це повідомляє телеканал" Футбол 1/2 ".

Обидва футболісти через ушкодження пропустили матч 18 туру УПЛ з "Маріуполем" (3:0).

У той же час, за окремою програмою продовжують працювати захисник Іван Ордець і бразильський півзахисник Дентіньйо, який отримав пошкодження в минулому турі чемпіонату України.

Матч 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" відбудеться 12 грудня на НСК "Олімпійський". Час початку зустрічі - о 22:00. Перемога в цьому матчі гарантовано виводить "Шахтар" у плей-офф турніру.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Харкова.