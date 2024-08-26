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На Закарпатті ППО зблила крилату ракету (відео)

Фото: ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російську крилату ракету, яка летіла на Закарпаття під час масованої атаки 26 серпня, збили зенітною ракетою.

Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону", - написав він та оприлюднив відео.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі.

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", - написав Шмигаль.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Закарпатська область єдина в Україні, де не діє комендантська година. Віддалений регіон не зазнавав ракетних обстрілів. Повідомлялося лише про один випадок удару на межі Закарпатської та Львівської областей на початку війни.

 

Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".

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Закарпатська областьВійна Росії проти України