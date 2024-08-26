ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті ППО зблила крилату ракету (відео)

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 10:42
UA EN RU
На Закарпатті ППО зблила крилату ракету (відео) Фото: ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російську крилату ракету, яка летіла на Закарпаття під час масованої атаки 26 серпня, збили зенітною ракетою.

Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону", - написав він та оприлюднив відео.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі.

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", - написав Шмигаль.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Закарпатська область єдина в Україні, де не діє комендантська година. Віддалений регіон не зазнавав ракетних обстрілів. Повідомлялося лише про один випадок удару на межі Закарпатської та Львівської областей на початку війни.

Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна