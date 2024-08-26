На Закарпатті ППО зблила крилату ракету (відео)
Російську крилату ракету, яка летіла на Закарпаття під час масованої атаки 26 серпня, збили зенітною ракетою.
Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону", - написав він та оприлюднив відео.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі.
"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", - написав Шмигаль.
Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Нагадаємо, Закарпатська область єдина в Україні, де не діє комендантська година. Віддалений регіон не зазнавав ракетних обстрілів. Повідомлялося лише про один випадок удару на межі Закарпатської та Львівської областей на початку війни.
Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".