Ракету, которая летела на Закарпатье, сбили с пулемета

Бойцы зенитно-пулеметного батальона ВСУ сбили с пулемета российскую крылатую ракету, летевшую в Закарпатье во время массированной атаки 26 августа.

Об этом заявил начальник областной военной администрации Виктор Микита, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион", - написал он и обнародовал видео.

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов", - написал Шмыгаль.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

Напомним, Закарпатская область единственная в Украине, где не действует комендантский час. Удаленный регион не подвергался ракетным обстрелам. Сообщалось только об одном случае удара на границе Закарпатской и Львовской областей в начале войны.

Отметим, сбитие крылатой ракеты с пулемета уже фиксировалось в Украине. Во время обстрела 12 июня военный мобильной огневой группы сбил с пулемета крылатую ракету, которая двигалась в направлении Киевской области.