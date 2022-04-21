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Ракетный удар по Запорожью: взрывная волна и обломки выбили окна в поезде во Львов

Фото: Поезд "Укрзализныци" пострадал в результате удара (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадал поезд №119/120 Запорожье – Львов. В четырех вагонах выбило окна.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал УЗ.

"Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье – Львов. Пострадавших нет, поезд следует дальше, окна мы терпеливо поменяем по Кривому Рогу", – говорится в сообщении.

Перевозчик напомнил, что диспетчеры внимательно следят за ситуацией и ведут поезда только по безопасным маршрутам. Однако взрывные волны могут нанести ущерб даже на расстоянии.

Днем 21 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг, по сообщению местных властей, пытается уничтожить критическую инфраструктуру города.

К слову, Эстония признала военное вторжение РФ в Украину геноцидом украинцев.

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