Ракетный удар по Яворовскому полигону: погибли 9 человек, еще почти 60 пострадали

В результате ракетного удара по Яворовскому полигону во Львовской области погибли 9 человек. Еще 57 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Под удар попал Яворовский полигон. На данный момент 57 человек травмированы и находятся в больницах. Девять героев погибли, это подтвержденные данные. Продолжается тушение пожара", - отметил он.

По его словам, российская авиация выпустила около 30 ракет, часть из них сбила противовоздушная оборона.

Напомним, сегодня утром во Львове были слышны взрывы и звуки сирен о воздушной тревоге. Сообщалось, что украинские системы противовоздушной обороны работали по российским ракетам.

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