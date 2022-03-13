Во Львове и Ивано-Франковске слышны взрывы. Работает система ПВО
Во Львове под утро слышны звуки сирен о воздушной тревоге и звуки взрывов. Украинские системы противовоздушной обороны отработали по вражеским ракетам. Также взрывы слышались и в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА и депутата горсовета Игоря Зинкевича.
Около половины седьмого утра во Львове была отмена воздушной тревоги.
"Во Львовской области слышали взрывы из информации от военных отработали ПВО по ракетам Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме, вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области", - говорится в сообщении.
Также Зинкевич настоятельно призывает не распространять в сети видео и фото с передвижением сил ВСУ и позицией наших бойцов, чтобы информацией не воспользовались российские оккупанты.
Есть информация, что российские ракеты біли сбиты в районе Яворовского полигона.
Как проинформировали во Львовской областной военной администрации, российские войска совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (это и есть Яворовский полигон).
"По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается. Все детали будут сообщены впоследствии", - говорится в сообщении.
В Ивано-Франковске сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, включались с половины четвертого ночи и до самого утра. Горожан призывали оставаться в укрытии или не подходить к окнам.
Отметим, что о взрывах также сообщают жители Волынской области, Умани и Краматорска. Пока официальной информации по этим городам нет.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook отметил, что по предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. В настоящее время детали еще устанавливаются.
По его словам, цель врага - посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины.
"Нужно быть максимально внимательными и осторожными, когда вы слышите сообщение об опасности из официальных источников (от меня, от главы военной администрации или из приложения "Тревога"). И следуйте указаниям, которые вам дают! Районы, приближенные к аэропорту, я прошу по возможности переехать", - заявил глава города.
Напомним, что перед этим, утром 11 марта, российские войска нанесли авиаудары по Ивано-Франковску по аэропорту.
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