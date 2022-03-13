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Ракетний удар по Яворівському полігону: загинули 9 осіб, ще майже 60 постраждали

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Львівська область, Неділя 13 березня 2022 10:23
Ракетний удар по Яворівському полігону: загинули 9 осіб, ще майже 60 постраждали Фото: голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

В результаті ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області загинули 9 осіб. Ще 57 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Львівської обласної Військової адміністрації Максима Козицького.

За його словами, російська авіація випустила близько 30 ракет, частину з них збила протиповітряна оборона.

"Під удар потрапив Яворівський полігон. На даний момент 57 осіб травмовані і знаходяться в лікарнях. Дев'ять героїв загинули, це підтверджені дані. Триває гасіння пожежі", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Львові було чути вибухи та звуки сирен про повітряну тривогу. Повідомлялося, що українські системи протиповітряної оборони працювали з російських ракет.

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Львівська область Яворовский полигон Війна Росії проти України
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