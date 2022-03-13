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Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли из акватории Черного и Азовского морей

Автор: Александр Мороз

Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области из акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по Яворовскому полигону погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения разной степени тяжести.

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Яворовский полигонВойна России против Украины