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Ракетный удар по Яворивскому полигону: погибших нет

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Воскресенье 13 марта 2022 08:14
Ракетный удар по Яворивскому полигону: погибших нет Фото: Яворивский военный полигон
Автор: Владимир Костырин

Российские войска ударили ракетами по Яворивскому полигону во Львовской области утром 13 марта. В результате вражеского обстрела, к счастью, жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Академии Сухопутных войск ВСУ Антона Мироновича.

Он уточнил, что удар был нанесен по одной из воинских частей. Результативно отработали украинские системы противовоздушной обороны: "определенную роль сыграло ПВО".

Миронович отметил, что по предварительным данным - погибших нет. Информация о травмированных и раненых сейчас уточняется.

По данным Львовской ОВА, во время вражеского авианалета было выпущено 8 ракет, а целью противника был Международный центр миротворчества и безопасности (Яворивский полигон).

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