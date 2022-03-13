Ракетний удар по Яворівському полігону: загиблих немає

Російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області вранці 13 березня. В результаті ворожого обстрілу, на щастя, жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Академії Сухопутних військ ЗСУ Антона Мироновича.

Він уточнив, що удар був нанесений по одній з військових частин. Результативно відпрацювали українські системи протиповітряної оборони: "певну роль зіграло ППО".

Миронович зазначив, що за попередніми даними - загиблих немає. Інформація про травмованих і поранених зараз уточнюється.

За даними Львівської ОВА, під час ворожого авіанальоту було випущено 8 ракет, а ціллю противника був Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).