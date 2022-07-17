Ракетный удар по Виннице: тяжелораненым окажут помощь в Польше
Украинцев, которые получили тяжелые травмы в результате ракетного удара по Виннице, эвакуируют в Польшу для оказания медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины в Facebook.
"Пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, которые они получили в результате ракетного удара по центру Винницы, окажут медицинскую помощь за рубежом", - рассказывают в ведомстве.
При этом отмечается, что людей с тяжелыми ранениями уже транспортировали в первое территориальное медицинское объединение Львова. Там их состояние планируют стабилизировать и подготовить к эвакуации в Польшу.
По информации ведомства, речь в первую очередь идет о тех украинцах, которые получили сильные ожоги в результате ракетного удара.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар по центру Винницы.
Также мы писали, что пятерых пострадавших в результате ракетного удара по Виннице сегодня вертолетами отправили во Львов.
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