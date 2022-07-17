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Ракетный удар по Виннице: тяжелораненым окажут помощь в Польше

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Воскресенье 17 июля 2022 21:52
Ракетный удар по Виннице: тяжелораненым окажут помощь в Польше Фото: тяжелораненым украинцам окажут медпомощь в Польше (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Иван Носальский

Украинцев, которые получили тяжелые травмы в результате ракетного удара по Виннице, эвакуируют в Польшу для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины в Facebook.

"Пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, которые они получили в результате ракетного удара по центру Винницы, окажут медицинскую помощь за рубежом", - рассказывают в ведомстве.

При этом отмечается, что людей с тяжелыми ранениями уже транспортировали в первое территориальное медицинское объединение Львова. Там их состояние планируют стабилизировать и подготовить к эвакуации в Польшу.

По информации ведомства, речь в первую очередь идет о тех украинцах, которые получили сильные ожоги в результате ракетного удара.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар по центру Винницы.

Также мы писали, что пятерых пострадавших в результате ракетного удара по Виннице сегодня вертолетами отправили во Львов.

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Винница Польша ракетный удар Война России против Украины
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