Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: кількість загиблих зросла
Число загиблих і зниклих безвісти в результаті ракетного удару по торговому центру "Амстор" в Кременчуці становить 22 людини. Пошуково-рятувальна операція завершена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького.
Він розповів, що з 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих. В даний час одна людина залишається зниклою безвісти, ще одна померла у лікарні.
"Таким чином, на сьогоднішній день кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 людини", - написав мер.
У той же час глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" завершилися.
"Остаточна кількість загиблих встановлюється", - додав він.
Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. Під час атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.
При цьому в Москві стверджують, що у Кременчуці не було ніякого терористичного акту.
Зазначимо, що влада Кременчука вирішила виплатити матеріальну допомогу сім'ям загиблих в результаті трагедії. Кожна сім'я отримає по 100 тисяч гривень.