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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: кількість загиблих зросла

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Кременчук, Субота 02 липня 2022 15:04
Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: кількість загиблих зросла Фото: знищений ТЦ у Кременчуці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Число загиблих і зниклих безвісти в результаті ракетного удару по торговому центру "Амстор" в Кременчуці становить 22 людини. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького.

Він розповів, що з 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих. В даний час одна людина залишається зниклою безвісти, ще одна померла у лікарні.

"Таким чином, на сьогоднішній день кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 людини", - написав мер.

У той же час глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" завершилися.

"Остаточна кількість загиблих встановлюється", - додав він.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. Під час атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

При цьому в Москві стверджують, що у Кременчуці не було ніякого терористичного акту.

Зазначимо, що влада Кременчука вирішила виплатити матеріальну допомогу сім'ям загиблих в результаті трагедії. Кожна сім'я отримає по 100 тисяч гривень.

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