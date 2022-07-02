Обстрел ТЦ в Кременчуге. Семьям погибших выплатят компенсации: о каких суммах идет речь

Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Родные получат по 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Виталия Малецкого.

"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ "Амстор". Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии", - написал он.

Мэр также сообщил, горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.

"Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим", - отметил Малецкий.