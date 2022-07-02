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Обстрел ТЦ в Кременчуге. Семьям погибших выплатят компенсации: о каких суммах идет речь

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Кременчуг, Суббота 02 июля 2022 12:08
Обстрел ТЦ в Кременчуге. Семьям погибших выплатят компенсации: о каких суммах идет речь Фото: уничтоженный ТЦ в Кременчуге (kg.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Родные получат по 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Виталия Малецкого.

"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ "Амстор". Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии", - написал он.

Мэр также сообщил, горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.

"Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим", - отметил Малецкий.

Напомним, 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Во время атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

На сегодня известно, что в результате трагедии погибли по меньше мере 19 человек, еще 62 человека пострадали, 26 из них - госпитализированы.

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