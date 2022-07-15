ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по центру Винницы: полиция озвучила количество жертв и пропавших без вести

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 13:09
Ракетный удар по центру Винницы: полиция озвучила количество жертв и пропавших без вести Фото: ракетный удар по центру Винницы (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ракетного удара по центру Винницы погибли 23 человека. Среди них трое детей в возрасте от 4 до 8 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Жертвы вражеского удара по центру Винницы:

  • полиции удалось идентифицировать 19 из 23 погибших;
  • среди погибших трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет;
  • один из мальчиков погиб вместе с мамой во время обследования в медицинском центре;
  • другой находился в автомобиле во время удара, в результате чего попал в огненную ловушку. Его родственника отбросило взрывной волной, в настоящее время он госпитализирован;
  • в больнице находится мать погибшей 4-летней девочки;

"14 родственников без вести пропавших лиц сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей", - пишет Клименко.

  • за медицинской помощью обратились 183 пострадавших. 82 из них были госпитализированы. Среди раненых четверо детей.
  • 8 человек до сих пор числятся без вести пропавшими.

По словам Клименко, 12 из 19 погибших были идентифицированы благодаря технологии скоростной установки ДНК.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по Виннице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Винница
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года