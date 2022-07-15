Ракетный удар по центру Винницы: полиция озвучила количество жертв и пропавших без вести
Фото: ракетный удар по центру Винницы (suspilne.media)
В результате ракетного удара по центру Винницы погибли 23 человека. Среди них трое детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.
Жертвы вражеского удара по центру Винницы:
- полиции удалось идентифицировать 19 из 23 погибших;
- среди погибших трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет;
- один из мальчиков погиб вместе с мамой во время обследования в медицинском центре;
- другой находился в автомобиле во время удара, в результате чего попал в огненную ловушку. Его родственника отбросило взрывной волной, в настоящее время он госпитализирован;
- в больнице находится мать погибшей 4-летней девочки;
"14 родственников без вести пропавших лиц сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей", - пишет Клименко.
- за медицинской помощью обратились 183 пострадавших. 82 из них были госпитализированы. Среди раненых четверо детей.
- 8 человек до сих пор числятся без вести пропавшими.
По словам Клименко, 12 из 19 погибших были идентифицированы благодаря технологии скоростной установки ДНК.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по Виннице.
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