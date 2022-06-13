Ракетный удар по Прилукам Черниговской области: фото последствий

Ракетный удар по Прилукам Черниговской области Россия нанесла около 13.15. В ОК "Север" показали фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования в Telegram.
Как сообщалось, в понедельник, 13 июня, зафиксированы прилеты трех ракет по Прилукам Черниговской области, выпущенных российскими войсками.
В нескольких населенных пунктах Прилукского района Черниговской области объявили эвакуацию после ракетных ударов российских войск.
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