Ракетный удар по нефтебазе в Дубно: пожар локализован, населению города ничего не угрожает
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что пожар на нефтебазе в Дубно, возникший в результате ракетного удара, локализован. Населению города ничего не угрожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Коваля.
По его словам, он лично выехал на место происшествия. "Пожар на нефтебазе в городе Дубно локализован. На месте работают 12 единиц техники и 65 спасателей", - сказал глава ОВА.
Коваль добавил, что на месте происшествия находятся химическая лаборатория Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и лабораторного центра Ровно.
"Химический и радиационный фон в норме. Гражданскому населению ничего не угрожает, эвакуация не требуется. Ситуация контролируется", - уточнил он.
Напомним, 26 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, из-за которого пришлось изменить график движения поездов в Ровенской области.
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