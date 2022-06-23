Ракетний удар по Миколаєву: загорілися ємності з олією, є загиблий і поранені
22 червня окупанти завдали масованого ракетного удару, зафіксовано запуск семи ракет типу"Онікс". В результаті ударів постраждала виробнича і соціальна інфраструктура міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
В результаті влучень в декількох районах виникли пожежі: загорілися ємності з соняшниковою олією і суха трава. За уточненими даними загинула одна і поранено дві людини. Також за минулу добу ворог двічі атакував Одеську область. Обидві ракети знищені над морем підрозділами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, вранці 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
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