Ракетный удар по нефтебазе в Дубно: пожар локализован, населению города ничего не угрожает

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что пожар на нефтебазе в Дубно, возникший в результате ракетного удара, локализован. Населению города ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Коваля .

По его словам, он лично выехал на место происшествия. "Пожар на нефтебазе в городе Дубно локализован. На месте работают 12 единиц техники и 65 спасателей", - сказал глава ОВА.

Коваль добавил, что на месте происшествия находятся химическая лаборатория Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и лабораторного центра Ровно.

"Химический и радиационный фон в норме. Гражданскому населению ничего не угрожает, эвакуация не требуется. Ситуация контролируется", - уточнил он.