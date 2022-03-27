Ракетний удар по нафтобазі в Дубно: пожежу локалізовано, населенню міста нічого не загрожує
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що пожежу на нафтобазі в Дубно, що виникла в результаті ракетного удару, локалізовано. Населенню міста нічого не загрожує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віталія Коваля.
За його словами, він особисто виїхав на місце події. "Пожежу на нафтобазі в місті Дубно локалізовано. На місці працюють 12 одиниць техніки і 65 рятувальників", - сказав глава ОВА.
Коваль додав, що на місці події знаходяться хімічна лабораторія Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та лабораторного центру Рівного.
"Хімічний і радіаційний фон в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує, евакуація не потрібна. Ситуація контролюється", - уточнив він.
Нагадаємо, 26 березня російські загарбники завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно. В результаті атаки спалахнула масштабна пожежа, через яку довелося змінити графік руху поїздів у Рівненській області.
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