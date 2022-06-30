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Ракетный удар по многоэтажке Николаева: число жертв и раненых возросло

Фото: от удара по многоэтажке в Николаеве погибли 6 человек (facebook.com/DSNS)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве погибли шесть человек. Еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где сейчас известно о 6 погибших и 6 пострадавших", - написал Ким.

По его словам, также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив.

При этом, по данным мэра Николаева Александра Сенкевича, пока известно о 6 погибших и 5 раненых.

"Ночью из-под завалов дома, куда попала российская ракета, спасатели достали еще одно тело. Таким образом, в настоящее время известно о 6 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал Сенкевич.

Также стало известно, что от ударной волны и обломков повреждений получили еще 7 жилых многоэтажек. Преимущественно - это выбитые окна и разрушенные балконы.

Напомним, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Николаеву, выпустив 11 ракет по городу. В результате чего было разрушено несколько этажей в одном из жилых домов.

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Николаевракетный удар