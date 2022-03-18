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Ракетный удар по Львову могли нанести из акватории Черного моря

Фото: последствия удара по Львову (prolviv com)
Автор: Артем Горовенко

Сегодняшний ракетный удар по Львову мог быть нанесен из акватории Черного моря. Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две из шести крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Запад".

"По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что объектом ракетного удара стал авиаремонтный завод. Здание завода уничтожено, но его работа была остановлена заранее, поэтому удалось избежать жертв.

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ЛьвовВойна России против Украины