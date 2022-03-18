Ракетный удар по Львову могли нанести из акватории Черного моря

Сегодняшний ракетный удар по Львову мог быть нанесен из акватории Черного моря. Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две из шести крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Запад".
"По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что объектом ракетного удара стал авиаремонтный завод. Здание завода уничтожено, но его работа была остановлена заранее, поэтому удалось избежать жертв.
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