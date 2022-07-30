Ракетный удар по Кропивницкому: появились данные о состоянии пострадавших

Состояние раненых в результате ракетного удара по аэропорту в Кропивницком, который произошел 28 июля, остается стабильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Врачи констатируют стабилизацию состояния тяжело раненых. Пострадавшие находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Пока их жизни ничего не угрожает", - рассказал он.

Напомним, 28 июля в Кропивницком раздались взрывы. В это время в городе и Кировоградской области выли сирены. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 26 получили ранения. Враг ударил по городу ракетами типа "Калибр".

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