Ракетный удар по Киеву: появились фото и видео с места происшествия

Фото: первые фото с места попадания вражеской ракеты по дому в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня утром в Киеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе. Там загорелся пожар, есть пострадавшие.

Все что известно на данный момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

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