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В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

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Харьков, Четверг 28 июля 2022 00:21
В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Харькове прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове ночью 28 июля прозвучало четыре взрыва. Воздушная тревога была объявлена в 00:02.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Пока о повреждениях не сообщается. Всех жителей Харькова просят оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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