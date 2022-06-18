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Ракетный удар по Днепропетровской области: названо число пострадавших

Иллюстративное фото: ракетный удар по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные атаковали Новомосковский район Днепропетровский области. Число пострадавших мирных жителей увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - рассказал глава ОВА.

Также он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар на нефтебазе, которую атаковали российские военные.

Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 18 июня, вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. По состоянию на 20:50 сообщалось о трех пострадавших, которых отвезли в больницу.

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