Ракетный удар по Днепропетровской области: названо число пострадавших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

Также он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар на нефтебазе, которую атаковали российские военные.

"Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - рассказал глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 18 июня, вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. По состоянию на 20:50 сообщалось о трех пострадавших, которых отвезли в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.