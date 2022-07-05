Ракетный удар по Днепропетровской области: Генштаб показал работу ПВО

Российские солдаты пытались нанести ракетный удар по Днепропетровской области, но их планы разрушили украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что во вторник, 5 июня, примерно в 4 утра подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" сбили вражеские ракеты над Днепропетровской областью.

Напомним, сегодня стало известно, что оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО.

В результате атаки россиян началось возгорание частного сектора в Покрове.

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