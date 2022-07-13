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Ракетный удар в Часовом Яру: разбор завалов продолжается пятый день, число жертв растет

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Часов Яр, Среда 13 июля 2022 11:21
Ракетный удар в Часовом Яру: разбор завалов продолжается пятый день, число жертв растет Фото: разбор завалов в Часовом Яру продолжается пятый день (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Донецкой области на месте обрушения многоэтажки в городе Часов Яр уже пятый день продолжается разбор завалов. Число жертв увеличилось до 47.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"В 09:48 13.07.2022 во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завала извлекли тело еще одной женщины. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них один ребенок", - написал он.

Работникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов девять человек.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв продолжает ежедневно расти.

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