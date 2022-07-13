Ракетний удар у Часовому Яру: розбір завалів триває п'ятий день, кількість жертв зростає
У Донецькій області на місці обвалення багатоповерхівки в місті Часів Яр вже п'ятий день триває розбір завалів. Кількість жертв збільшилася до 47.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.
"О 09:48 13.07.2022 під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу витягли тіло ще однієї жінки всього з початку робіт на місці події виявлені і вилучені тіла 47 загиблих, з них одна дитина", - написав він.
Працівникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів дев'ятьох людей.
Роботи на місці події тривають.
Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. В результаті загинули десятки людей, число жертв продовжує щодня зростати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.