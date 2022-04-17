Ракетный удар по Броварам: часть города обесточена, обошлось без пострадавших

В результате сегодняшнего ракетного удара по Броварам (Киевская область) обесточена часть города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Броваров Игоря Сапожко.

По его словам, пока нельзя разглашать подробности о последствиях ракетного удара. Но в результате обесточены следующие улицы:

Броварской Сотни

Владимира Великого

Гагарина

Героев Небесной Сотни

Киевская

Короленко

Марии Лагуновой

бульвар Независимости

Олимпийская

Поповича

Сергея Москаленко

Симона Петлюры

Симоненко

Шевченко

"Ситуация постепенно налаживается, проводим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Сапожко.