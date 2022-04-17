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Ракетный удар по Броварам: часть города обесточена, обошлось без пострадавших

Фото: мэр Броваров Игорь Сапожко (facebook com i sapozhko)
Автор: Александр Мороз

В результате сегодняшнего ракетного удара по Броварам (Киевская область) обесточена часть города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Броваров Игоря Сапожко.

По его словам, пока нельзя разглашать подробности о последствиях ракетного удара. Но в результате обесточены следующие улицы:

  • Броварской Сотни
  • Владимира Великого
  • Гагарина
  • Героев Небесной Сотни
  • Киевская
  • Короленко
  • Марии Лагуновой
  • бульвар Независимости
  • Олимпийская
  • Поповича
  • Сергея Москаленко
  • Симона Петлюры
  • Симоненко
  • Шевченко

"Ситуация постепенно налаживается, проводим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Сапожко.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Броварам и повредили несколько объектов местной инфраструктуры.

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БроварыВойна России против Украины