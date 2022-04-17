RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Броварах: частину міста знеструмлено, обійшлося без постраждалих

Фото: мер Броварів Ігор Сапожко (facebook com i sapozhko)
Автор: Олександр Мороз

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Броварів Ігоря Сапожка.

За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару. Але в результаті знеструмлено наступні вулиці:

  • Броварської Сотні
  • Володимира Великого
  • Гагаріна
  • Героїв Небесної Сотні
  • Київська
  • Короленка
  • Марії Лагунової
  • бульвар Незалежності
  • Олімпійська
  • Поповича
  • Сергія Москаленка
  • Симона Петлюри
  • Симоненка
  • Шевченка

"Ситуація поступово налагоджується, проводимо аварійні перемикання, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж вимагає певного часу. У місті працюють всі бювети. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначив Сапожко.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БроварыВійна Росії проти України