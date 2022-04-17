Ракетний удар по Броварах: частину міста знеструмлено, обійшлося без постраждалих

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Броварів Ігоря Сапожка.

За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару. Але в результаті знеструмлено наступні вулиці:

Броварської Сотні

Володимира Великого

Гагаріна

Героїв Небесної Сотні

Київська

Короленка

Марії Лагунової

бульвар Незалежності

Олімпійська

Поповича

Сергія Москаленка

Симона Петлюри

Симоненка

Шевченка

"Ситуація поступово налагоджується, проводимо аварійні перемикання, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж вимагає певного часу. У місті працюють всі бювети. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначив Сапожко.